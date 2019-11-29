Libya, ABD-Rusya çekişmesinin yeni sahası oldu

Hafter güçlerinin nisanda başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırıya geçmesinden bugüne ilk defa "saldırının durması" yönünde çağrıda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı, 15 Kasım'daki açıklamasında, "Libya halkının iradesinin aksine Rusya'nın çatışmadan istifade etmeye çalıştığı" suçlamasını yöneltti.

Ancak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın Yevgeny Prigozhin'e ait güvenlik şirketi Wagner Grup'a mensup paralı askerlerin Hafter saflarında giderek daha fazla varlık göstermesiyle ABD, Libya'ya yaklaşımını değiştirmeye başladı.

ABD, bugüne kadar Libya'ya DEAŞ ve El-Kaide gibi örgütlerle mücadeleyle dar perspektifinden yaklaştı. Washington yönetimi, uluslararası tanınırlığa sahip başkentteki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in silahlı mücadelesinde ise eşit mesafede kalmaya çalıştı.

TRABLUS (AA) - MUSTAFA DALAA - Libya'daki silahlı çatışmaya ülke içindeki taraflar ve bölgesel güçlerden sonra soğuk savaş döneminin iki baş aktörü de dahil oldu.

CNN ise Rusya'nın soğuk savaştan (1945-1990) bugüne batı Akdeniz'de bir askeri üsse sahip olmak için çabaladığı ve NATO ittifakı içinde yer alan Avrupa'yı güneyden kuşatmak istediği değerlendirmesine yer verdi.

Fransız Le Monde gazetesinin haberinde, "(Libya'daki) Bu savaş, Akdeniz'in merkezindeki stratejik durumda bir değişime yol açabilir." yorumu yapıldı.

Bu dönemde ABD basınının, Rusya'nın Wagner Grup aracılığıyla Libya'daki askeri faaliyetlerine ilişkin çok sayıda haber yayımlaması da dikkati çekti.

- Washington diplomasisi harekete geçti

Rusya'nın varlığının artmasından rahatsız olan ABD diplomasisi, Hafter'in en yoğun destekçilerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile görüşerek temaslarına başladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayid ile 22 Kasım'da Washington'da bir araya geldi.

ABD'nin Libya Büyükelçiliği, ikilinin, "Libya'daki Rus varlığı, gerilimin bir an önce düşürülmesi, ateşkes ve siyasi çözüm" konularını ele aldıklarını paylaştı.

Bundan kısa süre sonra, 24 Kasım'da ABD'li üst düzey bir heyetin, Libya'daki gelişmeler kapsamında General Halife Hafter ile görüştüğü belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Hafter ile yapılan görüşmede, ABD Orta Doğu ve Kuzey Afrika İşleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Victoria Coates, ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, ABD Enerji Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Bakan Yardımcısı Vekili Matthew Zais ve USAFRICOM Strateji, Katılım ve Programlar Direktör Yardımcısı Tuğgeneral Steven de Milliano'nun yer aldığı kaydedildi.