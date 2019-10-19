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Libya açıklarında 148 düzensiz göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 15:35 | Son Güncelleme

Libya açıklarında 148 düzensiz göçmen kurtarıldı

TRABLUS (AA) - Libya'nın Sabrata kenti ve Ebu Kemmaş bölgesi açıklarında 148 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, dün içinde düzensiz göçmenlerin olduğu 3 bota kurtarma operasyonu düzenlendiği belirtildi.

İlk iki operasyonun Libya-Tunus sınırındaki Ebu Kemmaş bölgesinin 90 mil açıklarında, üçüncü operasyonun ise Sabrata kentinin 60 mil açıklarında gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, operasyonlarda aralarında 15 kadın ile 11 çocuğun da bulunduğu toplan 148 düzensiz göçmenin kurtarıldığı kaydedildi.

Devrimin ardından yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin en önemli güzergahlarından birisi durumunda bulunuyor.

Ülkelerindeki iç savaş, çatışma, baskıcı rejimler veya ekonomik zorluklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan Afrikalıların bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde veya denizde hayatını kaybediyor.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen Libya

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