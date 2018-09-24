Libya açıklarında 235 düzensiz göçmen kurtarıldı

Libya açıklarında aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 235 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Libya Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus'un doğu ve batı açıklarında şişme botla ülkeden çıkmaya çalışan 7'si kadın 1'i çocuk 135 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, Hums kenti açıklarında yine şişme botta bulunan 13'ü kadın, 1'i çocuk 100 göçmenin kurtarıldığı ifade edilirken iki olayın da dün gerçekleştiği kaydedildi.

Göçmenlerin, çeşitli Afrika ülkelerinden olduğu ifade edildi.

Libya, mevcut çatışma veya kötü ekonomik şartlar nedeniyle yaşadıkları ülkelerden yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin kullandıkları en önemli geçiş noktaları arasında yer alıyor.

