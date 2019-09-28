HABER

Libya açıklarında 50 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 23:14 | Son Güncelleme

Libya açıklarında 50 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı

TRABLUS (AA) - Libya açıklarında 50 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin battığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Libya Şubesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Libya açıklarından 50 kişiyi taşıyan bir teknenin battığı ve kurtarma ekiplerinin harekete geçtiğini belirtildi.

Kurtarılmalarının ardından yolculara örgütün ve çalışma ortaklarının tıbbi ve insani yardımı sunmaya hazır oldukları belirtilen açıklamada, batan teknedeki kişilerin durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Libya, ülkede yaşanan güvenlik boşluğu ve istikrarsızlık nedeniyle Avrupa'ya Akdeniz üzerinden geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin en çok kullandığı ülke olarak biliniyor.

PARTNER50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...
Artvin Valisi Doruk: “Yaşanan yağışlar sonrası hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır”Artvin Valisi Doruk: “Yaşanan yağışlar sonrası hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır”
GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralıGÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) göçmenler Libya

En Çok Okunan Haberler

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 115 yıllık! 'Balkon konuşmaları' yapıyordu, işte son hali

Tam 115 yıllık! 'Balkon konuşmaları' yapıyordu, işte son hali

28 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 5 milyon TL devretti!

Sakarya'da 50 asker yemekten zehirlendi

50 asker yemekten zehirlendi

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.