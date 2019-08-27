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Libya açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 18:33 | Son Güncelleme

Libya açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

TRABLUS (AA) - Libya'nın El-Hums kenti açıklarında, 65 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 5 düzensiz göçmenin ise cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Libya Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, El-Hums şehrinin 9 mil açıklarında, 65 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 5 düzensiz göçmenin ise cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada düzensiz göçmenlerin Fas, Somali, Sudan ve Mısır uyruklu olduğu ifade edilirken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, Akdeniz’in Libya, Malta ve İtalya üçgenini kapsayan orta kesiminde, 1 Ocak-15 Ağustos tarihleri arasında 78 göçmen, umuda yolculuk sırasında denizde hayatını kaybetti.

Libya Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Eyüp Kasım, geçen hafta yaptığı açıklamada Sahil Güvenlik Güçlerinin bu ay yakaladığı düzensiz göçmen sayısının 577'ye ulaştığı bilgisini vermişti.

Devrimin ardından yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin en önemli güzergahları arasında yer alıyor.

Ülkelerindeki iç savaş, çatışma, baskıcı rejimler veya ekonomik zorluklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan Afrikalıların bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde veya denizde hayatını kaybediyor.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH)

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