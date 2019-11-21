Libya Açıklarında 73 Göçmen Kurtarıldı

Hipotermiye yakalanmış yaklaşık 73 göçmen, Libya açıklarında 24 saat sürüklendikten sonra İspanyol Open Arms örgütünün gemisi tarafından kurtarıldı.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, 2019 yılında bugüne kadar binden fazla göçmen, Afrika’dan Avrupa’ya yapmak istedikleri yolculukta Akdeniz sularında boğuldu.

Open Arms örgütü, sık sık limanlarına yanaşmasına izin vermeyen İtalya ve Malta hükümetleriyle sorun yaşıyor.

Open Arms’ın kurtardığı göçmenler arasında 5 yaşın altında iki küçük çocuk da var.

Örgütün sözcüsü Laura Lanuza’nın yaptığı açıklamaya göre, çoğu Orta ve Batı Afrika ülkelerinden olan göçmenler bindikleri küçük teknenin motoru arıza yaptıktan sonra saatlerce sürüklendi.

Göçmenlerin çoğunda hipoterminin yanı sıra, uzun süre deniz suyu içinde oldukları için ikinci derece yanıklar da tespit edildi.

Nijerli bir göçmenin, Libya’daki bir gözetim merkezinde vurulduğu için hala yaralı olduğu da gözlendi.

Open Arms göçmenleri Libya açıklarında kurtarmış olsa da, göçmenleri bir Avrupa limanına götürmeyi hedefliyor.