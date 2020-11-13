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Libya Açıklarında Batan Teknede En Az 74 Göçmen Hayatını Kaybetti

13.11.2020 12:50 | Son Güncelleme:
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Libya Açıklarında Batan Teknede En Az 74 Göçmen Hayatını Kaybetti

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Libya kıyılarında batan bir teknede bulunan en az 74 göçmenin, hayatını kaybettiği belirtildi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Libya kıyılarında batan bir teknede bulunan en az 74 göçmenin, hayatını kaybettiği belirtildi.

47 göçmenin de bölgede bulunan balıkçı tekneleri ve Libya Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarıldığı ifade ediliyor.

Batan teknede aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu 120’den fazla göçmenin bulunduğu belirtiliyor.

Afrika’dan Avrupa’ya göçün ana geçiş noktalarından biri olan Libya kıyılarında, geride kalan 6 haftada en az 8 göçmen teknesinin de daha battığı biliniyor. Uluslararası Göç Örgütü, bu yıl başından bu yana Libya kıyılarından Avrupa’ya ulaşmaya çalışan en az 900 göçmenin batan teknelerde boğularak hayatını kaybettiğini belirtiyor. Aynı süreçte 11 bin civarında göçmenin de geri döndürüldüğü ifade ediliyor.

Ancak bu noktada Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yakalanan göçmenlerin, Libya’ya geri döndürülmemesi gerektiğine bu ülkenin göçmenler açısından güvenli olmadığına dikkat çekiyor. Göçmenlerin Libya’da insan kaçakçılığı ve tacizlere maruz kaldıkları belirtiliyor.

Libya 2011 yılında eski lideri Muammer Kaddafi’nin ölümüyle sonuçlanan ayıklanmanın ardından göçmenlerin Afrika’dan Avrupa’ya ana kaçış noktası haline geldi. Uluslararası Göç Örgütü yetkilileri 2014 yılından buy ana Libya’dan Akdeniz’e açılan en az 20 bin göçmenin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

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