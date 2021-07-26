Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora oldu: 57 ölü

Akdeniz’de düzensiz göçmen dramı devam ediyor. Uluslararası Göç Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olduğu ve en az 57 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

EN AZ 20 KADIN 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

IOM Sözcüsü Safa Msehli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bölgedeki balıkçılar ve sahil güvenlik güçleri tarafından hayatta kalanların kıyıya getirildiğini ifade ederken, hayatını kaybedenler arasında en az 20 kadın ve 2 çocuğun olduğunu aktardı.

Libya ve Tunus’tan Akdeniz üzerinden İtalya’ya ve Avrupa’nın diğer bölgelerine gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin sayısı havaların ısınmasıyla son aylarda artış gösterdi. (İHA)



