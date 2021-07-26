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  4. Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora oldu: 57 ölü

Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora oldu: 57 ölü

26.07.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Orta Akdeniz’de Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olması sonucu en az 57 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora oldu: 57 ölü

Akdeniz’de düzensiz göçmen dramı devam ediyor. Uluslararası Göç Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olduğu ve en az 57 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

EN AZ 20 KADIN 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

IOM Sözcüsü Safa Msehli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bölgedeki balıkçılar ve sahil güvenlik güçleri tarafından hayatta kalanların kıyıya getirildiğini ifade ederken, hayatını kaybedenler arasında en az 20 kadın ve 2 çocuğun olduğunu aktardı.

Libya ve Tunus’tan Akdeniz üzerinden İtalya’ya ve Avrupa’nın diğer bölgelerine gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin sayısı havaların ısınmasıyla son aylarda artış gösterdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Libya
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