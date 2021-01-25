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Libya açıklarında en az 17 göçmen hayatını kaybetti

25.01.2021 18:21 | Son Güncelleme:
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Libya açıklarında en az 17 göçmen hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Libya Ofisi, Orta Akdeniz'de Libya açıklarında botu batan en az 17 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini bildirdi.

IOM Libya Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trablus sahil güvenlik ekipleri tarafından 82 göçmenin Libya'ya geri gönderildiği belirtildi.

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Örgütün, kıyıya çıkarılan göçmenlerin ifadelerinden aktardığına göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 17 düzensiz göçmen botlarının batması sonucu hayatını kaybetti.

Öte yandan IOM verilerine göre, 19-25 Ocak arasında, denizde yakalanan veya kurtarılan 452 göçmen Libya'ya geri döndürüldü.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi. (AA)


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