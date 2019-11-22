HABER

Libya açıklarında en az 6 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 16:56 | Son Güncelleme

Libya açıklarında en az 6 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

CENEVRE (AA) - Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz’de Libya açıklarında en az 6 düzensiz göçmenin cesedinin sahilde bulunduğunu duyurdu.

BM'nin göç örgütü IOM'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, cesetlerin ülkenin liman kenti Al Khums sahilinde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, 90 düzensiz göçmenin Akdeniz'e geçişlerinin Libya sahil güvenlik güçlerince engellendiği kaydedildi.

“Alarmphone” isimli internet sitesinin iki gün önce verdiği haberde de Libya açıklarında bir göçmen botunun alabora olması sonucu 67 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği, 30'unun ise kurtarıldığı belirtildi.

Libya ülkedeki iç karışıklığın etkisiyle de son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan çoğunluğu Afrikalı düzensiz göçmen için en önemli geçiş noktası haline geldi.

Ülkedeki silahlı grupların göçmenlere ve sığınmacılara karşı tutumu, BM ve diğer uluslararası kuruluşların eleştirilerine neden oluyor.

PARTNERRihanna gece yarısı havuza girdi, sosyal medya yıkıldı! İşte o kareler...Rihanna gece yarısı havuza girdi, sosyal medya yıkıldı! İşte o kareler...
CHP'li Erdoğdu'nun Çeşme'deki villası mühürlendiCHP'li Erdoğdu'nun Çeşme'deki villası mühürlendi
Ordu’da ev kül olduOrdu’da ev kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen IOM Libya

En Çok Okunan Haberler

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

Dev marketin ortakları hisse satışı yapıyor

Dev marketin ortakları hisse satışı yapıyor

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Adalet Bakanı Gül'den arabuluculuk sistemi açıklaması

Çok önemli düzenleme yaptık

TBMM'den 'sahte bal' iddialarıyla ilgili açıklama

TBMM'deki skandal iddiaya ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Erken seçim Türkiye'nin gündeminde değildir

Erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu! AK Parti'den açıklama

Ankara Garı önündeki patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

100 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Zanlı cinayetten bir gün önce 16 yaşındaki çocuğa tehdit mesajı atmış

Cinayetten bir gün önce attığı mesajlar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.