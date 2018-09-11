Libya açıklarında göçmen botu battı: En az 100 ölü!

Denizden kurtarılan 276 kişi, başkent Trablus'un güneydoğusundaki El Hums limanına getirildi. Örgüt aralarında hamile kadınlar, çocuklar ve bebeklerin de bulunduğu bu kişilerin bir gözetim kampında tutulduğunu belirtti.
Kurtulanlardan bazılarının zatürreye yakalandığı ve bazılarında da sızan yakıttan vücutlarında yanıklar oluştuğu haber veriliyor.
Uluslararası Göç Örgütü'ne göre bu yıl Akdeniz'i geçmeye çalışan 1500'den fazla kişinin boğularak öldü. Tekneleri batan daha fazla sayıda kişi kurtarıldı.
Libya'dan insan kaçakçılara para ödeyerek teknelere doluşan göçmenler İtalya'ya buradan da diğer Avrupa ülkelerine gitmeye çalışıyor. İtalya, göçmen gemilerini artık limanlarına yanaştırmıyor.
'LİBYA'YA DÖNEN GÖÇMENLER KAÇIRILIP KÖLE OLARAK SATILIYOR'
Libya'ya geri dönmek zorunda kalan bazı göçmenlerin silahlı gruplarca kaçırılarak köle olarak satıldığı iddia ediliyor.
2011'de Kaddafi'nin devrilmesinden sonra Libya'da hâlâ istikrarsızlık hakim.
Trablus'ta Ağustos sonlarında patlak veren çatışmalardan sonra yüzlerce göçmen, tutuldukları gözetim kamplarından başka yerlere nakledilmişti.
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