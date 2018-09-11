HABER

Libya açıklarında göçmen botu battı: En az 100 ölü!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2018 15:09 | Son Güncelleme

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Libya açıklarında göçmen taşıyan iki lastik botun batması sonucu 100'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.

Libya açıklarında göçmen botu battı: En az 100 ölü!

Denizden kurtarılan 276 kişi, başkent Trablus'un güneydoğusundaki El Hums limanına getirildi. Örgüt aralarında hamile kadınlar, çocuklar ve bebeklerin de bulunduğu bu kişilerin bir gözetim kampında tutulduğunu belirtti.

Kurtulanlardan bazılarının zatürreye yakalandığı ve bazılarında da sızan yakıttan vücutlarında yanıklar oluştuğu haber veriliyor.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre bu yıl Akdeniz'i geçmeye çalışan 1500'den fazla kişinin boğularak öldü. Tekneleri batan daha fazla sayıda kişi kurtarıldı.

Libya'dan insan kaçakçılara para ödeyerek teknelere doluşan göçmenler İtalya'ya buradan da diğer Avrupa ülkelerine gitmeye çalışıyor. İtalya, göçmen gemilerini artık limanlarına yanaştırmıyor.

'LİBYA'YA DÖNEN GÖÇMENLER KAÇIRILIP KÖLE OLARAK SATILIYOR'

Libya'ya geri dönmek zorunda kalan bazı göçmenlerin silahlı gruplarca kaçırılarak köle olarak satıldığı iddia ediliyor.

2011'de Kaddafi'nin devrilmesinden sonra Libya'da hâlâ istikrarsızlık hakim.

Trablus'ta Ağustos sonlarında patlak veren çatışmalardan sonra yüzlerce göçmen, tutuldukları gözetim kamplarından başka yerlere nakledilmişti.

PARTNERÇin'in garip tuvaletleri! Kapının arkasını görünce...Çin'in garip tuvaletleri! Kapının arkasını görünce...
3. kez kansere yakalanan Olivia Newton-John: Tıbbi amaçlı esrara başladım3. kez kansere yakalanan Olivia Newton-John: Tıbbi amaçlı esrara başladım
Tayland'da sokak ortasında aldatma çarpışması!Tayland'da sokak ortasında aldatma çarpışması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Libya el hums göçmen

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3. kez kansere yakalanan Olivia Newton-John: Tıbbi amaçlı esrara başladım

3. kez kansere yakalanan Olivia Newton-John: Tıbbi amaçlı esrara başladım

Tayland'da sokak ortasında aldatma çarpışması!

Tayland'da sokak ortasında aldatma çarpışması!

Rusya: Saldırı tezgahı için görüntü çekmeye başladılar!

Rusya: Saldırı tezgahı için görüntü çekmeye başladılar!

İran: Trump kaybeden taraf olacak!

İran: Trump kaybeden taraf olacak!

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

Rusya'dan son dakika Türkiye açıklaması

Rusya'dan son dakika Türkiye açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.