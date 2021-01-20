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Libya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 43 ölü

20.01.2021 18:41 | Son Güncelleme:
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Libya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 43 ölü

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), göçmenleri taşıyan bir teknenin dün Libya açıklarında batması sonucu en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, yaşamını kaybedenlerin Avrupa'ya gitmek isteyenler olduğu belirtildi, kaza "trajik" olarak nitelendirildi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), göçmenleri taşıyan bir teknenin dün Libya açıklarında batması sonucu en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, yaşamını kaybedenlerin daha iyi bir yaşam için Avrupa'ya gitmek isteyenler olduğu belirtildi, kaza "trajik" olarak nitelendirildi.

IOM'den yapılan açıklamaya göre, Salı sabahı Libya'nın batısındaki Zuwara kasabasından yola çıkan tekne, motorunun durmasının ardından battı.

Teknedeki 10 göçmen ise daha sonra Libyalı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Görgü tanıkları, kazada hayatını kaybedenlerin tümünün Batı Afrika ülkelerinden olduğunu söyledi.

Libya, kaçak yollardan Avrupa'ya gitmek isteyen Afrikalıların sık kullandığı ülkelerin başında geliyor.

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