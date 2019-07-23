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Libya açıklarında İtalyan balıkçı teknesine el konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 21:21 | Son Güncelleme

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Libya devriye botunun İtalyan balıkçı teknesine Sirte Körfezi'nde el koyduğunu açıkladı

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Libya devriye botunun, bir İtalyan balıkçı teknesine Sirte Körfezi'nde el koyduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılan açıklamada, "Tramontana" isimli balıkçı teknesine Sirte Körfezi'nde Libya devriye botu tarafından el konulduğu belirtilerek Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi’nin İtalya’nın Trablus Büyükelçisi Giuseppe Buccino Grimaldi'ye balıkçı teknesi ve mürettebatının hızlı şekilde serbest bırakılması için gerekli işlemleri yapması talimatını verdiği ifade edildi.

Açıklamada, tekneye "yüksek riskli" sular olarak tanımlanan bölgede avlandığı için el konulmuş olabileceği ancak bu konuda net bilgi bulunmadığı kaydedildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, ülkenin güneyindeki Sicilya Adası'nın Mazara del Vallo kasabasına kayıtlı balıkçı teknesinde 5 İtalyan, 2 Tunuslu olmak üzere 7 kişilik mürettebatın bulunduğu bildirildi.

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İtalya İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi İtalya Dışişleri Bakanlığı Libya

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