Libya açıklarında kurtarılan 49 düzensiz göçmen İtalya'da

MADRİD (AA) - İtalyan sivil toplum kuruluşu Mediterranea, Libya açıklarında batmak üzere olan bir bottan kurtardığı 49 düzensiz göçmeni İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası'ndaki limana getirdi.

İtalyan ajansı Ansa'nın haberinde, Lampedusa Adası'na getirilen düzensiz göçmenlerin karaya çıkarıldıkları bildirildi.

İçişleri Bakanlığının, düzensiz göçmenleri kurtarırken haber vermediği ve uluslararası kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle "Mediterranea" adlı sivil toplum kuruluşuna yönelik yaptığı suçlamalar kapsamında Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından geminin seferden men edildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, İçişleri Bakanlığının girişimiyle "Mediterranea" adlı kuruluşun "yasa dışı göçe yardım etmek"le suçlanacağı iddia edildi.

Bu arada, konuya ilişkin bir radyoya açıklama yapan hükümet ortağı aşırı sağcı Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "Elimde bilgiler var. Bu olayda herhangi bir insani risk, geminin batma tehlikesi gibi bir şey yok. Programlanmış, düzenlenmiş, organize edilmiş bir insan kaçakçılığı var." dedi.