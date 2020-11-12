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Libya açıklarında tekne battı: En az 74 kişi öldü

12.11.2020 21:26 | Son Güncelleme

Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu en az 74 kişi hayatını kaybetti.

Libya açıklarında tekne battı: En az 74 kişi öldü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Libya açıklarında sığınmacıların bulunduğu bir teknenin batması sonucu 74 kişinin hayatını yitirdiğini duyurdu. Teknede aralarında çocukların da olduğu 120'den fazla kişinin bulunduğu belirtiliyor. IOM, 47 kişinin sahil güvenlik ve balıkçılar tarafından kurtarıldığını belirtirken şu ana dek denizden 31 cesedin çıkarıldığını duyurdu. Diğer kurbanların naaşlarını arama çalışmaları ise sürüyor.

Libya'da Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana yaklaşık 10 yıldır iç savaş hakim. Daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ye geçmek isteyenler Libya ya da Tunus'tan teknelerle Akdeniz'e açılıyor.

Uluslararası Göç Örgütü, bu olaydan önceki son iki günde Akdeniz'de teknelerin batması sonucu en az 19 kişinin öldüğünü duyurdu. Çarşamba günü İspanya'dan bir yardım kuruluşunun çalışanları Libya açıklarında 110 sığınmacıyı kurtardı. Ancak kurtarılanlardan altı aylık bir bebek kısa süre sonra yaşamını yitirdi. "Open Arms" adlı gemideki gönüllüler denizden beş kişinin cesedinin çıkarıldığını duyurmuştu.

İtalya'nın Lampedusa adasına son günlerde teknelerle yüzlerce kişinin geldiği açıklandı. Lampedusa'ya resmi verilere göre bu yıl şimdiye dek yaklaşık 31 bin göçmen ulaştı. 2019 yılının aynı döneminde bu rakam yaklaşık 10 bindi.

dpa,rtr,AFP / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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