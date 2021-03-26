Libya açıklarındaki İrini misyonunun süresi uzatıldı

Uzmanlar ise silah ambargosunun etkili olamayışından ve Libya'da çok sayıda ülkenin faaliyetlerinin sürdüğünden yakınıyor.Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi, Mayıs 2020'den bu yana Doğu Akdeniz'de Libya'ya yönelik Birleşmiş Milletler'in (BM) silah ambargosu kararını denetlemek üzere görev yapan İrini adlı askeri deniz misyonunun süresini Mart 2023'e kadar uzattı.

Libya'ya silah taşıdığından şüphe edilen gemileri denetleyen misyon, aynı zamanda Libya'dan muhtemel yasa dışı petrol sevkiyatı ya da insan kaçakçılarıyla ilgili de bilgi topluyor.

Ancak İrini'nin silah ambargosunu denetleme görevi etkili olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. BM uzmanları, Libya'da hâlâ çok sayıda ülkenin aktif olduğunu belirterek ambargonun delindiğine dikkat çekiyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Ocak 2020'de düzenlenen Libya zirvesinde Birleşmiş Miletler'in (BM) silah ambargosu kararına bağlı kalınması konusunda uzlaşma sağlanmış, AB de ambargonun denetlenmesi için geçen mayıs ayında İrini askeri misyonunu oluşturmuştu.