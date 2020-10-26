HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Libya Ateşkes Anlaşması Cesur Bir Adım"

"Libya Ateşkes Anlaşması Cesur Bir Adım"

26.10.2020 16:37 | Son Güncelleme

Asya turunun ilk ayağı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de açıklama yapan Pompeo, Libya’daki ateşkesi “cesur bir adım” olarak niteledi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Libya'da savaşan taraflar arasında ateşkes anlaşmasına varılmasının "cesur bir adım" olduğunu söyledi ve anlaşma çerçevesinde tüm yabancı savaşçıların ülkeyi 90 gün içinde terk etmesi gerektiğini vurguladı.

Asya turunun ilk ayağı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de açıklama yapan Pompeo, Cuma günü Cenevre'de Birleşmiş Milletler himayesinde yapılan görüşmelerin başarısını tüm tarafların desteklemesinin önemli olduğunu kaydetti ve "Bu cesur adımı attıkları için Libya'daki tüm tarafların liderlerini kutluyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 5 günlük Asya gezisi, bölge ülkeleriyle ABD’nin bağlarını güçlendirmek ve Çin’in artan etkisine karşı stratejik ilişkileri geliştirmek amacını taşıyor.

Hindistan’da bir dizi temaslarda bulunacak olan Pompeo, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’la görüşecek. Salı günü de iki ülke dışişleri bakanlarına ABD Savunma Bakanı ve Hindistan Savunma Bakanı’nın da katılımıyla 4’lü bir toplantı gerçekleştirilecek.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Savunma Bakanı Esper, yarın ayrıca Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yle bir telefon görüşmesi de yapacaklar.

Pompeo, Asya gezisi kapsamında Sri Lanka ve Maldivler’e de giderek temaslarda bulunacak. Bu iki ülkede Çin’in yaptığı yatırımlar, özellikle ABD ve Hindistan’ı kaygılandırıyor. Bu çerçevede bölgede Çin’in etkisi ve ikili ilişkiler Pompeo’nun gündemindeki konular olacak.

Pompeo’nun gezisinin son durağı ise Endonezya.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Ablasını ifşa etti: Odadan çıkanlar dehşete düşürdü! Ablasını ifşa etti: Odadan çıkanlar dehşete düşürdü!
Yumurta dondurma nedir, nasıl yapılır?Yumurta dondurma nedir, nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Ekim koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Ekim koronavirüs tablosu
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
Müge Anlı'da şoke eden olay! Doğurduğu 8 çocuğu...
Müge Anlı'da şoke eden olay! Doğurduğu 8 çocuğu...
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Diğer Haberler
Fransız feminist gazeteci Levy'den başörtülü kadınlar hakkında skandal sözler
Fransız gazeteciden başörtülü kadınlar hakkında skandal sözler
ABD'den Tayvan'a 2,37 milyar dolarlık kıyı savunma sistemi satışına onay
ABD'den milyar dolarlık silah satışına onay
İsrail'den İslam karşıtı tutumuyla Müslümanların tepkisini çeken Fransa'ya destek
İsrail'den İslam karşıtı tutumuyla Müslümanların tepkisini çeken Fransa'ya destek
DSÖ: Avrupa'nın Kovid-19 salgınının 'yeni merkez üssü' olduğundan şüphe yok
DSÖ: Salgının yeni merkez üssü...
ABD, İran Petrol Bakanı ve bakanlığını yaptırım listesine aldı
ABD'den İran'a yönelik yeni yaptırım kararı
NASA'dan tarihi keşif: Ay'ın yüzeyinde su bulundu
NASA'dan tarihi keşif: Ay'da su bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.