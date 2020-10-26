"Libya Ateşkes Anlaşması Cesur Bir Adım"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Libya'da savaşan taraflar arasında ateşkes anlaşmasına varılmasının "cesur bir adım" olduğunu söyledi ve anlaşma çerçevesinde tüm yabancı savaşçıların ülkeyi 90 gün içinde terk etmesi gerektiğini vurguladı.

Asya turunun ilk ayağı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de açıklama yapan Pompeo, Cuma günü Cenevre'de Birleşmiş Milletler himayesinde yapılan görüşmelerin başarısını tüm tarafların desteklemesinin önemli olduğunu kaydetti ve "Bu cesur adımı attıkları için Libya'daki tüm tarafların liderlerini kutluyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 5 günlük Asya gezisi, bölge ülkeleriyle ABD’nin bağlarını güçlendirmek ve Çin’in artan etkisine karşı stratejik ilişkileri geliştirmek amacını taşıyor.

Hindistan’da bir dizi temaslarda bulunacak olan Pompeo, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’la görüşecek. Salı günü de iki ülke dışişleri bakanlarına ABD Savunma Bakanı ve Hindistan Savunma Bakanı’nın da katılımıyla 4’lü bir toplantı gerçekleştirilecek.