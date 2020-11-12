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Libya Barış Görüşmelerinde İlerleme

12.11.2020 01:32 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler’in Libya Temsilcisi Stephanie Williams, ülkenin geleceğiyle ilgili siyasi görüşmelerde, 18 ay içinde seçimlerin yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi

Libya Barış Görüşmelerinde İlerleme

Birleşmiş Milletler’in Libya Temsilcisi Stephanie Williams, ülkenin geleceğiyle ilgili siyasi görüşmelerde, 18 ay içinde seçimlerin yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Görüşmelerin yapıldığı Tunus’ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Williams, BM’nin seçtiği 75 Libyalı katılımcıyla müzakerelerde gerçek bir ivme yaşandığını; sürece odaklanılması ve destek verilmesi gerektiğini söyledi.
Toplantıda özgür, adil, kapsayıcı ve güvenilir parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için ön anlaşmaya varıldığını belirten Williams, kurumların birleştirilmesinin de anlaşma kapsamında olduğunu kaydetti.

İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana kaosun hakim olduğu Libya, 2014 yılından itibaren ülkenin doğusuna ve batısına hakim olan rakip gruplar arasında bölündü.

Uluslararası olarak tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti başkent Trablus’u; Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu ise ülkenin doğusunu kontrol ediyor.

Ancak taraflar arasında siyasi, bölgesel ve ideolojik ayrılıklar derinleşmiş, arkalarında silahlı gruplar toplanmış durumda. Yabancı ülkeler savaşan bu farklı gruplara destek vermek için silah ve savaşçı göndermişken, birçok Libyalı barış sürecine şüpheyle yaklaşıyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Tunus’ta barış görüşmeleri Libya Ulusal Ordusu ve Mutabakat Hükümeti tarafından geçen ay varılan ateşkesin ardından başladı.

Perşembe günü ateşkesin detaylarını ortaya koymak için Sirte kentinde bir araya gelecek olan ortak askeri komisyon, her iki tarafın da ön cephelerden çekilmesi için yapılan önerileri uygulamayı değerlendirecek.

Perşembe günü yapılacak görüşmeler, seçimlere giden süreci denetleyecek yeni birleşik bir geçiş hükümetinin kurulmasına odaklanacak. Katılımcılar yetki dağılımını tartışacak.

Yeni hükümetin Libya’da kötü durumdaki altyapı hizmetlerine ve yolsuzlukla mücadeleye de hızla odaklanması gerekiyor. BM Libya temsilcisi Williams’a göre bu iki konu, cephenin iki tarafında geçen yaz protesto gösterilerine neden oldu.

BM temsilcisine göre, çizilecek yol haritasında ulusal uzlaşı, yerlerinden olan Libyalılar ve hukuki geçiş süreci konularında atılacak adımlar da belirlenecek.

Williams, Hafter muhalifi avukat Henan El Berasi’nin Salı günü Bingazi’de öldürülmesinin, Libyalılar için bu uzun süreli kriz, bölünme, ayrışma ve cezasızlık dönemini sona erdirme ihtiyacını gösterdiğinin altını çizdi.

Libya basınına göre El Berasi, Hafter'in oğlu Saddam Hafter'in yolsuzlukları ile ilgili eleştiri nedeniyle, şehrin en işlek caddelerinden birinde, 3 araçtan açılan ateşle öldürüldüğünü bildirmişti.

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