Libya Barış Görüşmelerinde İlerleme

Birleşmiş Milletler’in Libya Temsilcisi Stephanie Williams, ülkenin geleceğiyle ilgili siyasi görüşmelerde, 18 ay içinde seçimlerin yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Görüşmelerin yapıldığı Tunus’ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Williams, BM’nin seçtiği 75 Libyalı katılımcıyla müzakerelerde gerçek bir ivme yaşandığını; sürece odaklanılması ve destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıda özgür, adil, kapsayıcı ve güvenilir parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için ön anlaşmaya varıldığını belirten Williams, kurumların birleştirilmesinin de anlaşma kapsamında olduğunu kaydetti.

İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana kaosun hakim olduğu Libya, 2014 yılından itibaren ülkenin doğusuna ve batısına hakim olan rakip gruplar arasında bölündü.

Uluslararası olarak tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti başkent Trablus’u; Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu ise ülkenin doğusunu kontrol ediyor.

Ancak taraflar arasında siyasi, bölgesel ve ideolojik ayrılıklar derinleşmiş, arkalarında silahlı gruplar toplanmış durumda. Yabancı ülkeler savaşan bu farklı gruplara destek vermek için silah ve savaşçı göndermişken, birçok Libyalı barış sürecine şüpheyle yaklaşıyor.