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Libya Başbakan Yardımcısı Muaytik: Sadece Türkiye'yi yanımızda bulduk

02.12.2020 02:41 | Son Güncelleme:
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Libya Başbakan Yardımcısı Muaytik: Sadece Türkiye'yi yanımızda bulduk

Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik, zor dönemlerden geçerken sadece Türkiye'nin yanlarında olduğunu ve buna müteşekkir olduklarını belirtti.

Roma'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na video bağlantısıyla katılan Muaytik, ülkesindeki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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"ZOR ZAMANIMIZDA YANIMIZDA DURANLARA MÜTEŞEKKİRİZ"

Libya'nın daha önce DEAŞ saldırısına maruz kaldığında pek çok yerden destek aldığını ancak, Nisan 2019'da darbeci general Halife Hafter ve milislerinin Trablus'a saldırısı sırasında bu durumun farklı geliştiğini ifade eden Muaytik, "Biz partnerlerimizi Libya'nın yasal hükümetini desteklemeye çağırdık. Türkiye olumlu yaklaştı. Sadece Türkiye'yi uluslararası alanda yanımızda ve yasal hükümeti desteklerken bulduk. Biz zor zamanımızda yanımızda duranlara müteşekkiriz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Muaytik, Türkiye ile Libya arasında askeri ve güvenlik alanlarından başlamak üzere ekonomiye dek ilişkilerin iyi olduğunu söyledi. (AA)


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