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Libya Başbakanı Dibeybe: Yeniden inşa için en iyi partnerimiz İtalya

31.05.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe Pazartesi günü İtalya'nın başkenti Roma'yı ziyareti sırasında, Libya'nın yeniden inşası için "İtalya'nın en iyi partner olduğunu" söyledi. Petrol üretimini günde 3-4 milyon varile çıkarmayı amaçladıklarını belirten Dibeybe, bunun için de İtalyan enerji şirketi Eni'nin en büyük ortaklardan biri olduğunu vurguladı.

Libya Başbakanı Dibeybe: Yeniden inşa için en iyi partnerimiz İtalya

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe Pazartesi günü İtalya'nın başkenti Roma'yı ziyareti sırasında, Libya'nın yeniden inşası için "İtalya'nın en iyi partner olduğunu" söyledi. Petrol üretimini günde 3-4 milyon varile çıkarmayı amaçladıklarını belirten Dibeybe, bunun için de İtalyan enerji şirketi Eni'nin en büyük ortaklardan biri olduğunu vurguladı.

Libya'da Şubat ayında kurulan Ulusal Birlik Hükümeti'nin Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, beraberindeki heyetle İtalya Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen iş forumuna katıldı. "Yeni Libya, İtalyan şirketlere tanıtılıyor" başlıklı iş forumunda "iki ülke ilişkilerinin temel direkleri" olarak nitelenen enerji, telekomünikasyon, altyapı ve çevre sektörlerinde iş birlikleri görüşüldü.

Libya Başbakanı Dibeybe bu toplantıda yaptığı konuşmada, birçok ülkenin desteğine ihtiyaç duyduklarını ancak "İtalya'nın ayrıcalıklı konumda olduğunu" söyledi.

"Petrol alanında Eni en büyük ortaklarımızdan biri" diyen Dibeybe, şöyle devam etti:

"Ticari ilişkilerin geçen yıllara göre azalmış olmasından dolayı üzgünüz, bunu artırmayı hedefliyoruz. İtalyan şirketlerin ülkemizde iş yapmasına engel olan tüm kısıtlamaları kaldırmalıyız."

Hastane, okul inşası ve diğer altyapı tesislerine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Dibeybe, petrol üretimini de artırmayı amaçladıklarını söyledi. Dibeybe, "Günde 3-4 milyon varil petrol üretimine ulaşmayı hedefliyoruz. Ekonomimizin tüm sektörlerini yeniden canlandırmalıyız. Ve bunun için en iyi partner İtalya" dedi.

İtalyan basınına göre iş forumuna Libya heyetinden Dışişleri, İçişleri, Altyapı ve Maliye Bakanları da dahil 7 bakan ve 30'a yakın İtalyan şirket temsilcisi katıldı.

Draghi'den 'yabancı güçler çekilmeli' vurgusu

İş forumunun ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi, Dibeybe'yi kabul etti.

Draghi-Dibeybe görüşmesinin ardından yapılan basın açıklamasına göre, iki ülke arasında "enerji sektöründe zaten yoğun olan iş birliğinin daha da artırılması üzerinde" anlaşmaya varıldı.

İtalya Başbakanı Draghi, "Geleneksel sektörlerdeki ortaklığı pekiştirmeyi ve enerji sistemlerinin dönüşümüne yatırım yapmayı amaçlıyoruz" dedi.

Draghi, Libya'da öncelikli hedefler arasında, "ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması, tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin geri çekilmesi ve Sirte-Misrata sahil yolunun yeniden açılmasını" da saydı.

İtalya Başbakanı, Libya üzerinden Avrupa'ya göç meselesinin de ele alındığını belirtti ve göçmenlerin haklarına saygı gösterilmesinin "ahlaki bir görev" olduğunu söyledi. Libya'da göçmenlerin kötü muameleye maruz kalması ve İtalya'nın da insan hakları ihlallerine rağmen bu ülkeyle göç konusunda anlaşma yapması eleştirilere neden oluyordu.

İtalya'da Mart ayında başbakanlık görevini üstlenen Mario Draghi, ilk yurt dışı gezisini 6 Nisan'da Libya'ya yapmıştı.

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ise 12-13 Nisan tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmişti.

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