Libya Başbakanı Dibeybe: Yeniden inşa için en iyi partnerimiz İtalya

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe Pazartesi günü İtalya'nın başkenti Roma'yı ziyareti sırasında, Libya'nın yeniden inşası için "İtalya'nın en iyi partner olduğunu" söyledi. Petrol üretimini günde 3-4 milyon varile çıkarmayı amaçladıklarını belirten Dibeybe, bunun için de İtalyan enerji şirketi Eni'nin en büyük ortaklardan biri olduğunu vurguladı.

Libya'da Şubat ayında kurulan Ulusal Birlik Hükümeti'nin Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, beraberindeki heyetle İtalya Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen iş forumuna katıldı. "Yeni Libya, İtalyan şirketlere tanıtılıyor" başlıklı iş forumunda "iki ülke ilişkilerinin temel direkleri" olarak nitelenen enerji, telekomünikasyon, altyapı ve çevre sektörlerinde iş birlikleri görüşüldü.

Libya Başbakanı Dibeybe bu toplantıda yaptığı konuşmada, birçok ülkenin desteğine ihtiyaç duyduklarını ancak "İtalya'nın ayrıcalıklı konumda olduğunu" söyledi.

"Petrol alanında Eni en büyük ortaklarımızdan biri" diyen Dibeybe, şöyle devam etti:

"Ticari ilişkilerin geçen yıllara göre azalmış olmasından dolayı üzgünüz, bunu artırmayı hedefliyoruz. İtalyan şirketlerin ülkemizde iş yapmasına engel olan tüm kısıtlamaları kaldırmalıyız."