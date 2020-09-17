Libya Başbakanı Sarrac Ekim sonunda görevini bırakıyor

Sarrac hükümeti, Türkiye'nin de desteğiyle General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun Trablus'a yönelik 14 ay devam eden saldırılarını haziranda durdurmayı başarmıştı. Sarrac, Ağustos'ta Hafter'e ateşkes çağrısı yapmış, ancak Rusya'nın desteklediği Hafter yönetimindeki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Hükümeti bu çağrıya olumsuz yanıt vermişti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çarşamba günü CNN Türk kanalında yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya'nın Ankara'da gerçekleştirilen görüşmelerden sonra ateşkes konusunda anlaşmaya yakın olduklarını belirtti.

Siyasi istikrar sorunu

Libya yıllardan beri farklı dış güçler tarafından desteklenen ve silahlandırılan, birbirine düşman iki hükümetin varlığı nedeniyle bölünmüş durumda. Tobruk hükümetinin karşısında Türkiye'nin de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti bunuyor. Seçimle iş başına gelmemiş olan Trablus merkezli Fayez el-Sarrac liderliğindeki bu hükümet Birleşmiş Milletler tarafından da meşru hükümet olarak kabul ediliyor. Protesto gösterileri nedeniyle bu hükümet üzerindeki baskı da giderek artıyor. Halk elektrik kesintileri, banka krizleri, yolsuzluk ve kötü yaşam koşullarını uzun süredir protesto ediyor. Protesto gösterileri her iki yönetimi de zorluyor.

dpa,rts/TY,SSB

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