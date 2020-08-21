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Libya Başbakanı Sarraj'dan Ateşkes ve Genel Seçim Kararı

21.08.2020 14:06 | Son Güncelleme

Libya Başbakanı Fayez El Sarraj, ülkedeki tüm güçlere ateşkes çağrısında bulundu.

Libya Başbakanı Sarraj'dan Ateşkes ve Genel Seçim Kararı

Libya Başbakanı Fayez El Sarraj, ülkedeki tüm güçlere ateşkes çağrısında bulundu. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Sarraj, yaptığı açıklamada Libya’nın tamamında kendisine bağlı güçlere yönelik ateşkes emri verdiğini açıkladı.

Sarraj tarafından verilen emirde devam eden tüm operasyonlar ve çatışmaların sona erdirilmesi istendi.

Sarraj’ın ardından hükümet güçleriyle çatışan General Hafter’e bağlı güçlerden de ateşkes çağrısı geldi. Hafter güçlerinin Sözcüsü Aguila Salih de yaptığı açıklamada çatışmaların sonlandırılması talimatı verdiklerini açıkladı.

Tarafların ayrıca bu yılın başından bu yana Hafter güçleri tarafından uygulanan petrol ambargosunun kaldırılması konusunda da uzlaştıkları belirtiliyor.

Öte yandan Sarraj’ın ateşkesin ardından ülkede genel seçimlerin yapılmasına dair de bir açıklamada bulunduğu ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler’den de tarafların ateşkes kararından memnuniyet duyulduğuna dair bir açıklama geldi.

Libya 2011 yılında Muammer Kaddafi’nin ölümünden bu yana iç çatışmalarla sarsılıyor. Ülkede BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı General Hafter özellikle doğu kesimlerde yönetimi elinde tutuyor. Taraflar arasında 2019 yılının Nisan ayından bu yana başkent Trablus yakınlarında sert çatışmalar yaşanıyor. Türkiye Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne destek veren ülkeler arasında yer alıyor.

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