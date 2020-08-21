HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Libya Başbakanı Serrac ülkede ateşkes ilan etti

Libya Başbakanı Serrac ülkede ateşkes ilan etti

DÜNYA HABERLERİ  | 21.08.2020 13:59 | Son Güncelleme

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı verdi.

Libya Başbakanı Serrac ülkede ateşkes ilan etti

Libya Hükümeti'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Serrac, "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" verdi.

Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölge olması gerektiğini açıkladı.

Libya Başbakanı, nihai amaçlarının, tüm Libya topraklarının egemenliğini sağlamak, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması olduğuna dikkati çekti.

Petrol saha ve limanlarında üretimin yeniden başlaması gerektiğini vurgulayan Serrac, petrol gelirlerinin "Ulusal Petrol Kurumu'nun (NOC) Merkez Bankası'ndaki özel hesabına yatırılmasını, Berlin Konferansı'ndan çıkan kararlar doğrultusunda kapsayıcı siyasi düzene ulaşana ve Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Libya Destek Misyonu'nun yardımlarıyla şeffaf ve iyi bir yönetimin sağlanana kadar bu gelirlerde hiçbir tasarrufta bulunulmamasını" istedi.

Son olarak Serrac, tüm Libyalıların üzerinde anlaşacağı anayasa hükümlerine uygun olarak, başkanlık konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları
21 araç çukura düştü21 araç çukura düştü
Koronavirüs aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek?Koronavirüs aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek?
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
Diğer Haberler
Çin'de yol çöktü: 21 araç çukura düştü
21 araç çukura düştü
Grönland'daki buz tabakasında '2019'da rekor erime' kaydedildi
'2019'da rekor erime' kaydedildi!
Dünya'yı teğet geçti, NASA 'gözden kaçtı' dedi
Dünya'yı teğet geçti, NASA 'gözden kaçtı' dedi
TikTok, nefret söylemi politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'de 380 bin videoyu kaldırdı
380 bin video artık yok!
Atlar art arda katlediliyor, olay çözülemiyor!
Atlar art arda katlediliyor, olay çözülemiyor!
Malezya, kara sularında demir atan Singapur gemisini alıkoydu
Malezya, kara sularında demir atan Singapur gemisini alıkoydu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.