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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2019 22:52 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.Avrupa turu kapsamında Fransa’ya gelen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es-Serrac, başkent Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Avrupa turu kapsamında Fransa’ya gelen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es-Serrac, başkent Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmede, Libya’daki son gelişmelerin ele alındığı ifade edildi. Macaron görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Libya’da uluslararası toplum tarafından tanınan Serrac Hükümetine destek verdiğini söyledi. Macron, Trablus’ta koşulsuz ve uluslararası gözetim altında ateşkes çağrısında bulundu.
Serrac ise, ateşkes çağrısının, Halife Hafter güçlerinin çekilmesiyle birlikte yapılması gerektiğini söyleyerek, "Saldırgan güçlerin geri çekilmesinden önce ateşkesi konuşmak, abesle iştigaldir" dedi.
es-Serrac, Avrupa turu kapsamında Berlin’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Roma’da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir araya gelmişti.
Libya’nın doğusunu yöneten Halife Hafter, başkent Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı. Yaklaşık bir aydır devam eden sert çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 400’ü aştığını kaydedilmişti.

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