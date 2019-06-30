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Libya Başkanlık Konseyinden Hafter güçlerine kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 01:04 | Son Güncelleme

Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi, Türk uçak ve gemilerini tehdit etmesi nedeniyle Hafter güçlerini kınadı

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Hafter güçlerinin Türkiye'ye yönelik tehditlerinin nefret suçuna teşvik etmek olduğunu bildirdi.

Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin, Türk uçak ve gemilerini tehdit etmesi kınanırken, Libya'daki herhangi bir ülkenin vatandaşları ile kurumlarına gelecek zarardan Hafter güçlerinin sorumlu olacağı belirtildi.

Hafter'e bağlı güçlerin tehditlerinin nefret suçuna teşvik olduğunun vurgulandığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ve uluslararası topluma, Hafter güçlerinin açıklamalarıyla ilgili tavır alması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, söz konusu tehditlerin, savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen suça varacak kadar büyük felaketlere sebep olacağı uyarısında bulunuldu.

Hafter'e bağlı güçler, başkent saldırısında Giryan kentinde yaşadığı bozgunun ardından Türkiye'yi suçlamaya çalışmıştı.

Halife Hafter'in sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari, Libya el-Manara medya platformunun sosyal hesabında yer alan açıklamasında, Libya Hava Kuvvetlerinin, ülke karasularına yaklaşan tüm Türk gemilerinin hedef alınması yönünde talimat verdiğini, Libya Kara Kuvvetlerinin de Türk hedeflerini düşman hedefleri olarak gördüğünü duyurmuştu. Mismari, aynı açıklamada Libya'da yatırımları olan Türk şirketlerine de yaptırım uygulanacağını söylemişti.

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Hafter Libya Libya Başkanlık Konseyi tehdit

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