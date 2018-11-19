Libya Başkanlık Konseyinden Türk Büyükelçi'ye plaket takdimi

TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed el-Amari, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan'a iki ülke ve halkları arasında ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik çabalarından dolayı plaket takdim etti.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre konsey üyesi Amari, Libya'da görev süresi sona eren Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Doğan'a iki ülke ve halkları arasında ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik çabaları sebebiyle, Trablus'taki Başkanlık Ofisi'nde plaket takdiminde bulundu.

Büyükelçi, Doğan da Amari'ye şükranlarını ifade ederek, çabalarının iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik teşvik amacı taşıdığını dile getirdi.

