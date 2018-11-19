HABER

Libya Başkanlık Konseyinden Türk Büyükelçi'ye plaket takdimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 18:50 | Son Güncelleme

Libya Başkanlık Konseyinden Türk Büyükelçi'ye plaket takdimi

TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed el-Amari, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan'a iki ülke ve halkları arasında ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik çabalarından dolayı plaket takdim etti.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre konsey üyesi Amari, Libya'da görev süresi sona eren Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Doğan'a iki ülke ve halkları arasında ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik çabaları sebebiyle, Trablus'taki Başkanlık Ofisi'nde plaket takdiminde bulundu.

Büyükelçi, Doğan da Amari'ye şükranlarını ifade ederek, çabalarının iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik teşvik amacı taşıdığını dile getirdi.

PARTNERBeklenen Cuma Fırsatları Beklenen Cuma Fırsatları
İstanbul'da yağmurdan büyüleyici görüntülerİstanbul'da yağmurdan büyüleyici görüntüler
Demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardıDemir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed el-Amar Libya plaket takdimi Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan

En Çok Okunan Haberler

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Goldman: Dolar 2019'da yavaşlayan ABD ile düşebilir

Goldman: Dolar 2019'da yavaşlayan ABD ile düşebilir

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

AK Parti yerel seçim temayül sonuçları! İstanbul, Ankara ve İzmir'de öne çıkan isimler

AK Parti yerel seçim temayül sonuçları! İstanbul, Ankara ve İzmir'de öne çıkan isimler

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de düşen eğitim uçağının yeri tespit edildi

Denizli'de düşen eğitim uçağının yeri tespit edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu: Suudi Konsolosluğu'nu dinlemek söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu: Suudi Konsolosluğu'nu dinlemek söz konusu değil

TSK'dan Kuzey Irak'ta hava harekatı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan Kuzey Irak'ta hava harekatı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi sona erdi

Sözün bittiği yer! Türkiye'nin ilk balerininin heykeline tecavüz girişimi

Sözün bittiği yer! Türkiye'nin ilk balerininin heykeline tecavüz girişimi

Patara'da 1000 yıllık Viking kılıcı bulundu: Nasıl geldiğini anlamamız çok zor

Patara'da 1000 yıllık Viking kılıcı bulundu: Nasıl geldiğini anlamamız çok zor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.