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Libya-Cezayir ilişkileri

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2019 02:15 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Muaytik, Cezayir'e, Libya krizinin çözüme ulaştırılması konusunda güçlü bir varlık göstermesi çağrısında bulundu

CEZAYİR (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Muaytik, Libya krizinin çözüme ulaştırılması için Cezayir'e, güçlü bir varlık göstermesi çağrısında bulundu.

Muaytik, Cezayir ziyareti sırasında, Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih tarafından başkent Cezayir'de kabul edildi.

Görüşmenin ardından Cezayir televizyonuna açıklama yapan Muaytik, "Cezayir'in Libya konusunda güçlü bir varlık göstermesini bekliyoruz. Çünkü bu konuların çözümlenmesinde Cezayir'e çok güveniyoruz." dedi.

Trablus'un iyi durumda ve istikrarlı olduğunu dile getiren Muaytik, "Güç kullanarak başkenti ele geçirmeye çalışan acımasız bir askeri grubun saldırısı defedildi." diye konuştu.

Ahmed Muaytik, şu ifadeleri kullandı:

"Cezayir'in uluslararası topluma, 'Libya'daki meşru yönetimin güçlü ve gerçek olduğu' anlamına gelen mesajlar vermesi konusunda güvenimiz var. Uluslararası toplumun, Trablus'un maruz kaldığı saldırıyı kınaması konusunda açık ve net olması gerekmektedir. Cezayir'in Libya halkının yanında yer aldığını, sivil bir devlet kurulması, anayasa hazırlanması, halkın yönetimini kendisinin seçeceği seçimlerin yapılması tercihlerini desteklediğini biliyoruz."

Muaytik açıklamalarını, "Cezayir'in güvenliği Libya'nın güvenliğidir. Uzun bir ortak sınır ve çok önemli tarihi ilişkiler iki ülkeyi bir araya getiriyor." sözleriyle sonlandırdı.

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Cezayir Libya Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Yardımcısı Ahmed Muaytik

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