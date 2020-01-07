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  4. Libya: "Cezayir'in, Trablus'a saldırıları durdurmada olumlu rol oynayacağına inanıyoruz"

Libya: "Cezayir'in, Trablus'a saldırıları durdurmada olumlu rol oynayacağına inanıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 17:34 | Son Güncelleme

Libya: "Cezayir'in, Trablus'a saldırıları durdurmada olumlu rol oynayacağına inanıyoruz"

CEZAYİR (AA) - Libya Dışişleri Bakanlığı, başkent Trablus'a yönelik saldırıları durdurma konusunda Cezayir'in olumlu rol oynayacağını belirtti.

Cezayir devlet radyosuna açıklama yapan Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, Başbakan Fayiz Serrac'ın dünkü Cezayir ziyaretini değerlendirdi.

"Libya halkına destek verme, saldırıları ve katliamları durdurma" konusunda Cezayir'e güvendiklerini ifade eden Kablavi, komşu ülke olması ve Libya krizine askeri olarak müdahil olmaması sebebiyle Cezayir'in rolünün çok önemli olduğunu belirtti.

"Cezayir'in saldırıları durdurma ve Libya'nın istikrarına destek olma konusunda olumlu bir rol oynayacağına inanıyoruz." diyen Kablavi, Cezayir Cumhurbaşkanlığından dün yapılan, "Cezayir, Trablus'u kırmızı çizgi olarak görmekte bu çizgiyi kimsenin aşmamasını beklemektedir." yönündeki açıklamasının da buna delil olduğunu savundu.

Serrac, dün Cezayir'i ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Abdulmecid bin Tebbun ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Tebbun, Serrac ve beraberindeki heyeti kabulünde, uluslararası topluma ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Libya'da barış ve istikrarın sağlanması konusunda sorumlu davranma çağrısı yapmıştı.

- Libya'da Trablus'a saldırıyla büyüyen kriz

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık 2019'da Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermiş, Hafter'in saldırı emrine karşılık, ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

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Cezayir Libya

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