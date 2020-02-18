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Libya'da Hafter güçlerinden Trablus Limanı'na saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.02.2020 16:28 | Son Güncelleme

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor.

Başkent Trablus'un kuzeyinde bulunan ve dünkü 17 Şubat Devrimi'nin 9'uncu yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı Şehitler Meydanı'nın hemen bitişiğinde yer alan limana düzenlenen saldırı kentin her tarafından duyuluyor.

En az 10 roketin düştüğü belirtilen Trablus Limanı'nda dün küçük gemilerle kutlama etkinlikleri gerçekleştirilmişti.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise henüz saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Hafter'e bağlı milislerin geçen hafta Trablus'un güney bölgelerine düzenlediği roketli saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Libya Hafter trablus limanı saldırı

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