Libya'da insan kaçakçısının yakınları 'intikam' için en az 30 göçmeni öldürdü

Libya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus'un güneyindeki Mizde şehrinde yaşanan olayda, insan kaçakçılığı suçundan şüpheli 1990 doğumlu "Y.M.A." adlı Libya vatandaşının, kaçakçılık faaliyeti sırasında göçmenler tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, öldürülen Libyalının yakınlarının, cinayetin intikamını almak için 26'sı Bangladeş uyruklu, 4'ü Afrikalı 30 göçmeni öldürdüğü aktarıldı.

Düzensiz göçmenlerden 11'inin de yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralıların Zintan bölgesindeki iki hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

"KATLİAMIN BİLANÇOSU DAHA DA AĞIR"

AA muhabirine konuşan insani yardım kuruluşu Danimarka Mülteci Konseyinin Libya Direktörü Liam Kelly ise katliamın bilançosunun daha da ağır olduğunu söyledi. Kelly, yerel hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, ölü sayısının 31'e, yaralı sayısının da 70'e çıktığını paylaştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KATİLLERİN YAKALANMASI İÇİN TALİMAT

Öte yandan Libya İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Mizde'deki emniyet birimlerine katillerin yakalanması ve adalet önüne çıkarılması için talimat verildiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, "İçişleri Bakanlığı, bu toplu cinayetin sebebi her ne olursa olsun yasaların vatandaşlara kendi eliyle ceza infaz etme hakkı vermediğini vurgulamaktadır. Ayrıca, her şartta vatandaşın koruyucusunun kanun olduğunu vurgularız." ifadelerine yer verildi.

(AA)

