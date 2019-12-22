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Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 14:57 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği ve Misurata Başkonsolosluğu üzerinden, darbeci general Hafter'e bağlı güçlerce limana çekilen ve kargo kontrolü yapılan gemideki mürettebattan 3 Türk vatandaşa ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele ilişkin açıklama

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği ve Misurata Başkonsolosluğu üzerinden, yaşadığı teknik arıza sonucu Libya'da darbeci general Hafter'e bağlı güçlerce limana çekilen ve kargo kontrolü yapılan gemideki mürettebattan 3 Türk vatandaşa ilişkin gelişmeleri takip ediyor.

Diplomatik kaynaklar, limana çekilen geminin kargo kontrollerinin yapıldığını ve Türk gemicilere ilişkin haberlerde yer aldığı şekliyle bir gözaltının söz konusu olmadığını vurguladı.

3'Ü TÜRK BİRÇOK ÜLKEDEN PERSONEL BULUNUYOR

Kaynaklar, gemide 3'ü Türk olmak üzere birçok ülkeden personel bulunduğunu belirtiyor.

Libya'da darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçler, Karayip ülkesi Greneda bandıralı bir geminin denetim ve yükünün kontrolü için Ras El Hilal Limanı'na çekildiğini açıklamış, geminin durdurulmasına ve 3 Türk vatandaşı personelin pasaportlarının kontrol edilmesine ilişkin görüntüleri paylaşmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
darbeci general Halife Hafter Libya Türk mürettebat

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