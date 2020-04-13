Libya'da meşru hükümetten 'komplocu' ülkelere açık tehdit: Evlatlarınızı size tabutlarla geri göndereceğiz

Libya'da Hafter güçlerine ağır darbe: UMH güçleri BAE panzerleri, Grad roketleri ve 10 adet tank ele geçirildiğini duyurdu.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Serrac, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırılarına karşılık başlatılan "Barış Fırtınası Operasyonu" çerçevesinde, UMH birliklerinin son günlerde art arda elde ettiği başarıları değerlendirdi.

''TOPRAKLARIMIZDA ÖLMEYE GÖNDERDİĞİNİZ EVLATLARINIZI TABUTLARLA GERİ GÖNDERECEĞİZ''

Trablus'a saldırılar düzenleyen Hafter milisleri ile onlara destek veren "komplocu" ülkelere seslenen Serrac, "Topraklarımızda ölmeye gönderdiğiniz evlatlarınızı, kimlik belgeleri eşliğinde tabutlarla size geri göndereceğiz." ifadesini kullandı.

Serrac, ismini vermediği Hafter destekçisi ülkelerin gönderdiği zırhlı araçların un ufak olduğunu, ele geçirilenlerin de ihanete şahitlik etmesi için savaş müzesinde sergileneceğini ifade etti.

''İHANET ORDULARINA KARŞI SAVAŞ''

Hafter milislerinin Misrata'nın güneyindeki Ebu Kıreyn bölgesine düzenlediği saldırının UMH birlikleri tarafından kahramanca püskürtüldüğünü belirten Serrac, bugün de Trablus'un batısındaki Surman ve Sabrata'da denetimi yeniden sağladıklarını hatırlattı.