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Libya’da patlama! 2 BM çalışanı hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 10.08.2019 17:48 | Son Güncelleme

Libya’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 2 Birleşmiş Milletler (BM) çalışanın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Libya’da patlama! 2 BM çalışanı hayatını kaybetti

Libya’nın Bingazi kentinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu BM bünyesinde çalışan 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Libya patlama BM Birleşmiş Milletler

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