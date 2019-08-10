Libya’da patlama! 2 BM çalışanı hayatını kaybetti

Libya\u2019n\u0131n Bingazi kentinde bomba y\u00fckl\u00fc ara\u00e7la ger\u00e7ekle\u015ftirilen sald\u0131r\u0131 sonucu BM b\u00fcnyesinde \u00e7al\u0131\u015fan 2 ki\u015finin ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fi kaydedildi. (\u0130HA)PARTNER \u00dcnl\u00fc oyuncu herkesin ortas\u0131nda a\u015fka geldi! Jakuzinin i\u00e7inde...E\u015fcinsel penguenler kulu\u00e7kaya yatt\u0131\u0130ran D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131'n\u0131n Sosyal Medya Hesaplar\u0131 Engellenecek mi?
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