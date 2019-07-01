Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü iç savaşın devam ettiği Libya'da nisan ayının ilk iki haftasında yoğunlaşan çatışmalarda 200'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Libya Misyonundan yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda konuşlu General Halife Hafter'in 4 Nisan'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emriyle patlak veren çatışmalarda bugüne kadar 205 kişinin öldüğü, 913 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, Trablus'un önceki gün 2014'ten beri yaşanan "en kötü çatışmalara" sahne olduğunun altı çizildi.

Birleşmiş Milletler de çatışmaların başlamasından bu yana en az 25 bin kişinin yerlerinden olduğunu kaydetti.

Bu arada BM başta olmak üzere uluslararası kamuoyundan sivillerin de zarar gördüğü çatışmaların derhal durması yönünde gelen çağrılarsa cephede karşılık bulmuyor.

LİBYA'DA İKİ FARKLI YÖNETİM BULUNUYOR

Arap Baharı olarak tanımlanan kitlesel halk hareketinin rejim karşıtı çatışmalara dönüştüğü ve Muammer Kaddafi'yi koltuğundan ettiği 2011 yılından bu yana siyasi istikrarın bir türlü sağlanamadığı Kuzey Afrika ülkesi Libya'da birden fazla yönetim bulunuyor.