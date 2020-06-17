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  4. Libya'daki üst düzey ziyaret sonrası Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama

Libya'daki üst düzey ziyaret sonrası Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 23:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya ziyareti sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, "Bu ziyaret Libya'da büyük bir memnuniyet uyandırdı." dedi.

Libya'daki üst düzey ziyaret sonrası Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya ziyareti sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Bu ziyaret Libya'da büyük bir memnuniyet uyandırdı. Ziyaretimizin amacı Libya'ya desteğimizi vurgulamak içindi." ifadelerini kullandı.

Libya ile imzalanan mutabakat zaptını hatırlatan Çavuşoğlu, "Enerji ile ilgili yapacağımız işbirliğini konuştuk. Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi çözüm için görüş alışverişlerinde bulunduk. Bundan sonra BM çatısı altında çalışmalarımızı nasıl sürdüreceğimizi değerlendirdik." dedi.

Bakan Çavuşoğlu son derece faydalı ve verimli bir ziyareti gerçekleştirmiş olduklarını vurguladı.

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