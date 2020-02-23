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Libya'dan ABD'ye açık davet: İsterseniz engel olmayız

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2020 01:11 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UHM) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ABD'nin Libya'da askeri üs kurmak istemesi durumunda buna engel olmayacaklarını söyledi.

Libya'dan ABD'ye açık davet: İsterseniz engel olmayız

Libya El-Ahrar televizyonunun haberine göre, ABD merkezli Bloomberg News'e konuşan Başağa, "Ruslar Libya'da Hafter için değil, Libya ve Afrika'daki stratejik çıkarları için bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

Başağa, ABD'nin Libya'da üs kurmasına engel olmayacaklarını ve bu üssün Libya’da istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağını belirtti.

Hafter milislerinin 18 Şubat'ta Trablus Limanı'na yaptığı roketli saldırının ardından UMH, Libya’da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarını askıya aldığını ve Hafter ile yapılan bütün siyasi ve askeri müzakereleri de durdurduğunu açıklamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD askeri üs Başağa kurmak Libya

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