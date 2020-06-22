Libya'dan Sisi'ye karşı peş peşe hamleler

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre Bakanlık Sözcüsü Kablavi, BM Antlaşması'nın, üye ülkeler arasında güç kullanma ya da bunun imasında bulunmayı yasakladığına işaret ederek, bu nedenle "Sisi'nin açıklamalarının antlaşmaya aykırı olduğunu" ifade etti.

BM Anlaşması'nın üye ülkelere, silahlı saldırıya hedef olması durumunda meşru savunma hakkı tanıdığını aktaran Kablavi, BMGK'nın 2441 sayılı kararının da üye ülkeleri, Libya hükümetine yardım sunmaya teşvik ettiğini kaydetti.

Libya hükümetinden bugün yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale tehdidi içeren beyanları, Libya'nın iç işlerine karışma ve "savaş ilanı" olarak nitelendirilmişti.

"KIRMIZI ÇİZGİLERİ SİNA YARIMADASI'NDA ÇİZİN"

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale ile Sirte ve Cufra'nın Kahire için kırmızı çizgi olduğu yönündeki açıklamalarına karşı, Mısır'ın asıl kırmızı çizgileri Sina Yarımadası'nda çizmesi gerektiğini söyledi.