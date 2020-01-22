Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri: "Rusya, Hafter'i ikna edemeyerek zor durumda kaldı"

Mişri, Libyalıların kanının akmaması için Rusya ile Türkiye'nin girişimiyle sağlanan Moskova buluşmasında oldukça esnek olmaya gayret ettiklerini ancak Hafter tarafının masadan kalkmak için ürettiği bahanelerin herkesçe görüldüğünü ifade etti.

Libya'daki iç çatışmaları sona erdirmek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde 17 Aralık 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması kapsamında yürütme ve danışma kurumu olarak kurulan, ülkenin farklı kabile, etnik kimlik ve bölgelerinden 145 üyeli Libya Devlet Yüksek Konseyi'nin Başkanı Mişri, AA muhabirine, Moskova'daki ateşkes görüşmeleri ve Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya konferansı ile yansımalarını değerlendirdi.

Mişri, "Libya'da siyasi açıdan çok esneğiz ve geçiş dönemini geride bırakarak bir an önce genel ve başkanlık seçimlerine gidilmesi noktasında istekliyiz. Ancak sivil yönetimlere darbe yapacak güce sahip Hafter veya başka askeri unsurların varlıklarını korumalarına da müsaade etmemiz mümkün değil." diye konuştu.

Hafter'in bugüne kadar varılan tüm anlaşmaları ihlal ettiğini hatırlatan Mişri, kendilerinin hiç kimseyle bir düşmanlıkları olmadığını ancak "suçluların da ödüllendirilmek yerine cezalarını çekmeleri gerektiğini" belirtti.

Hafter'in ateşkes metnini imzalamadığını dolayısıyla da başkent Trablus'a yönelik saldırılarıyla ateşkesi ihlal ettiğini dile getiren Mişri, "BM barış gücünün Libya'ya gelmesini istemediklerini ve bunun yerine Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı ordunun bölgeyi saldırılara karşı koruyabilecek şekilde güçlendirilmesini talep ettiklerini" ifade etti.

- "Konferanslarda anlaşmalar sağlanıyor ancak bunların tümü Hafter tarafından ihlal ediliyor"