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  4. Libya Devlet Yüksek Konseyi, Rusya ve Türkiye'nin ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladı

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Rusya ve Türkiye'nin ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2020 00:36 | Son Güncelleme

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Rusya ve Türkiye'nin ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladı

TRABLUS (AA) - Libya'nın meşru hükümeti Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Devlet Yüksek Konseyi, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ve Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) tarafından Libya'daki krize ve başkente yönelik saldırıya ilişkin yapılan açıklama Devlet Yüksek Konseyi tarafından memnuniyetle karşılanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve silahlı kuvvetlerini tehlikeye atması dışındaki durumlarda, Libya Devlet Yüksek Konseyi, Libyalıların canını düşünen ve savaşı durdurma amacındaki her türlü girişimden yana olduğunu ve bunları desteklediğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, herhangi bir diyalog çağrısının Fas'ın Suheyrat kentinde imzalanan Libya Siyasi Anlaşması'na bağlı kalması gerektiği kaydedildi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Mısır yönetiminin çağrısı üzerine, 31 Aralık'ta daimi temsilciler seviyesinde toplanan Arap Birliği, "Libya topraklarının birlik ve bütünlüğünün korunması, yabancı müdahalenin reddedilmesi, Aralık 2015’te imzalanan Suheyrat Anlaşması çerçevesinde krize siyasi çözüm bulunması" yönünde karar almıştı.

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Libya

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