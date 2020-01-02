HABER
  4. Libya Devlet Yüksek Konseyi, tezkereyi memnuniyetle karşıladı

Libya Devlet Yüksek Konseyi, tezkereyi memnuniyetle karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 23:23 | Son Güncelleme

Libya Devlet Yüksek Konseyi, tezkereyi memnuniyetle karşıladı

TRABLUS (AA) - Libya Devlet Yüksek Konseyi, TBMM'de kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini memnuniyetle karşıladı.

Konsey, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Türkiye'den yardım talebinin nedenine ve TBMM'den geçen tezkereye ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

"Meşru yönetime karşı ülkedeki darbeciyi destekleyen dış düşmanlar ve onların milisleriyle mücadele" kapsamında Türkiye'ye yardım çağrısında bulunulduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Savaş suçlusu Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Rusya ve Fransa gibi ülkeler halkımızı öldürüp, acı çektirerek, yıkımlar gerçekleştirdi. Bu durum bizi, halkımızı ve sivilleri korumak adına Türk dostlarımızdan meşru bir şekilde destek talep etmeye sevk etti. Türkiye parlamentosunda tezkerenin kabul edilmesinden memnuniyet duyuyoruz."

Açıklamada ayrıca, Libya’nın doğusundaki darbeci General Halife Hafter'in ülkeyi düşürdüğü durumun üzüntüyle karşılandığı vurgulandı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, ülkedeki iç savaşı sona erdirmek amacıyla Birleşmiş Milletler himayesinde 17 Aralık 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması kapsamında oluşturulmuş yürütme ve danışma kurumudur.

Ülkenin farklı kabile, etnik kimlik ve bölgelerinden 145 üyesi olan Devlet Yüksek Konseyine Halid el-Mişri başkanlık ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yılbaşı gecesi tecavüz! Yılbaşı gecesi tecavüz!
Tarsus’ta çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndüTarsus’ta çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Libya Libya Devlet Yüksek Konseyi

En Çok Okunan Haberler

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Saadet Partisi oylamadan önce tezkere kararını değiştirdi

Saadet Partisi oylamadan önce tezkere kararını değiştirdi

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Libya tezkeresi Meclis'ten geçti!

Libya tezkeresi Meclis'ten geçti!

Olay ifşa! 'Küçüğünün fetişi mi varmış...'

Olay ifşa! 'Küçüğünün fetişi mi varmış...'

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 Ocak 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Gaziantep’te dev uyuşturucu operasyonu! 24 saat sürecek

Gaziantep’te dev uyuşturucu operasyonu! 24 saat sürecek

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Aldatan eşinin kıyafetlerini yaktı, sosyal medyadan canlı yayın yaptı

Eşini yatakta başka kadınla yakalayınca... 'Hepsini yakacağım'

Kayseri'de seyyar satıcı, aracında ölü olarak bulundu

Görür görmez ekiplere haber verdi! İki saat sonra fark edildi

Balat'taki taciz şüphelisi hakkında iddianame düzenlendi

Balat'taki iğrenç olayda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.