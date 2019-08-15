Libya Dışişleri Bakanlığından Mısır'a kınama

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ı, yaptığı açıklamalarla iç işlerine müdahale ettiği gerekçesiyle kınadı.

UMH Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanlığı adına konuşan Ahmed Hafız olmak üzere birçok hükümet ve tarafın Libya'nın iç işlerine müdahale etmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hafız'ın Libya'da başında servet dağılımının iyileştirilmesi olmak üzere kapsamlı bir çözüm çalışmasının başlama vaktinin geldiği şeklinde açıklamalarda bulunduğu hatırlatıldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasının "Aralık 2015'te Fas'ta imzalanmış olan Suheyrat anlaşmasıyla oluşturulan uluslararası tanınırlığa sahip meşru bir hükümetin çalışmalarına kaba bir müdahale" olduğu bildirilerek, "Bakanlık bu durumu kınamaktadır. Ne Libya hükümeti ne de Libya halkı kurumlardaki bölünmeden dolayı ülkenin çektiği sıkıntılara rağmen içişlerine müdahaleye kesinlikle izin vermeyecektir" ifadeleri kullanıldı.