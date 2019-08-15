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Libya Dışişleri Bakanlığından Mısır'a kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.08.2019 02:06 | Son Güncelleme

Libya Dışişleri Bakanlığından Mısır'a kınama

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ı, yaptığı açıklamalarla iç işlerine müdahale ettiği gerekçesiyle kınadı.

UMH Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanlığı adına konuşan Ahmed Hafız olmak üzere birçok hükümet ve tarafın Libya'nın iç işlerine müdahale etmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hafız'ın Libya'da başında servet dağılımının iyileştirilmesi olmak üzere kapsamlı bir çözüm çalışmasının başlama vaktinin geldiği şeklinde açıklamalarda bulunduğu hatırlatıldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasının "Aralık 2015'te Fas'ta imzalanmış olan Suheyrat anlaşmasıyla oluşturulan uluslararası tanınırlığa sahip meşru bir hükümetin çalışmalarına kaba bir müdahale" olduğu bildirilerek, "Bakanlık bu durumu kınamaktadır. Ne Libya hükümeti ne de Libya halkı kurumlardaki bölünmeden dolayı ülkenin çektiği sıkıntılara rağmen içişlerine müdahaleye kesinlikle izin vermeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı salı günü yaptığı çağrıda, Libya'da kapsamlı bir çözüm çalışmasının ivedilikle başlatılması için Birleşmiş Milletler'den Hafter'le işbirliği içinde olan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi ile ilişkiye geçilmesi talebinde bulunmuştu. Ayrıca Mısır'ın söz konusu açıklamasında Trablus'taki uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye hiçbir işarette bulunulmamıştı.

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri, Libya'da Trablus'taki uluslararası meşruiyete sahip UMH'ye karşı darbeci general olarak bilinen Halife Hafter'e askeri ve siyasi destek vermeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)

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