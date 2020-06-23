Libya: Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkiye'nin oynadığı role müsaade etmeyeceklerini söyledi

Macron, "Bu hepimizi etkileyen bir Akdeniz meselesi, çünkü bugün Libya'dan kadın ya da erkek onca kişi perişan bir şekilde Avrupa'ya geliyor. Bütün bunları bilirken Türkiye'ye uzun bir süre boyunca Suriye'den Libya'ya savaşçı getirmesine izin verebileceğimizi mi düşünüyorsunuz?" sözlerini de ekledi.

Reuters ise Macron'un sözlerine dair haberinde Türk askerlerin Mısır sınırına yakın bir konumda yer almadığını aktardı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin Libya'ya müdahale etmeye hakkı olduğunu belirten sözleri sorulunca Macron, Sisi'nin endişe etmesine gerek olmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Sisi'nin sınırlarında askerleri görünce haklı bir şekilde kaygılandığını anlayabilirsiniz" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça Türkiye'nin Libya'da bugün çok tehlikeli bir oyun oynadığını ve Berlin konferansında altına girdiği bütün taahhütleri çiğnediğini söyledim."

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile olan basın toplantısı sırasında Macron şu sözleri sarf etti:

Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda konuşan Macron, öncelikli olarak Türkiye'nin sonra da Rus paralı askerlerin Libya'daki rolünü kınadığını belirtmişti.

NATO'nun soruşturma açmasına neden olan gerilim

Macron'un bu sözleri Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkilerin gerildiği bir dönemde geldi.

Fransa ve Türkiye arasında bir süredir Doğu Akdeniz'deki doğalgaz aramaları ve Libya iç savaşındaki zıt politikaları nedeniyle dönem dönem gerilimler yaşanıyordu.

En son olarak da Fransa'nın bir gemisini Türk gemilerinin taciz ettiğine yönelik suçlamaları NATO'nun soruşturma açmasına yol açtı.

Fransa'nın açıklamalarına göre Akdeniz'de NATO misyonu çerçevesinde görev yapan Courbet isimli firkateyn, Tanzanya bandıralı bir gemiyi ambargoyu deldiği ve Libya'ya silah taşıdığı şüphesiyle denetlemek istedi.

Fransızlar bunun üzerine Courbet'nin bu gemiye eşlik eden Türk gemileri tarafından taciz edildiğini, Türk savaş gemilerinin Courbet'ye üç kez radar kilitlediğini belirtti.

Fransa, bu davranışları "aşırı agresif" olarak tanımlayıp, Türkiye'yi NATO'ya şikayet etti.