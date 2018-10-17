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Libya göç sorununun çözümü için Avusturya’dan yardım istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 19:22 | Son Güncelleme

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Syala: - "Halihazırda Çad, Nijer ve Hartum ile mutabakat muhtırası imzaladık. Biz dört ülke, sınırlarımızdaki göçmen sorununu çözmek için çalışıyoruz. Ancak bizim birçok alanda yardıma ihtiyacımız var. Özellikle lojistik alanda" - "(Seçimler) Bence 2018 bunun için elverişli değil"

VİYANA (AA) - Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Syala, göçmen sorununun çözümü için Çad, Nijer ve Sudan ile mutabakat muhtırası imzaladıklarını belirterek dört ülkenin sınırlarındaki göç sorununu çözüme kavuşturmak için çalıştığını ancak bu alanda önemli ölcüde yardıma ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl, başkent Viyana’da Libyalı mevkidaşı Syala ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Libya Dışişleri Bakanı Syala, göçmen konusu başta olmak üzere iki ülkenin enerji alanında ortak çalışmaları ile Libya’nın yeniden imarında Avusturya ve Avrupa’nın sağlayacağı katkılar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını anlattı.

Syala, Libya’nın İtalya, Fransa, Avusturya gibi Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle ticari ilişkilerini eşit koşullarda geliştirmek istediğini, bu çerçevede iki ülke arasındaki ticaretin artırılması için çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Avusturya’da 18 Kasım'da düzenlenecek Afrika-Avrupa Ekonomi Forumu’nun önemine işaret eden Syala, göçmen konusunda Avusturya ile birçok alanda hemfikir olduklarını ifade etti.

-“Göç konusunda yardıma ihtiyacımız var”

Syala, ülkesinin güney sınırlarının korunmasına ilişkin yaptıkları çalışmalara değinerek "Halihazırda Çad, Nijer ve Hartum ile mutabakat muhtırası imzaladık. Biz dört ülke sınırlarımızdaki göçmen sorununu çözmek için çalışıyoruz. Ancak bizim birçok alanda yardıma ihtiyacımız var. Özellikle lojistik alanda." dedi.

Bilgi paylaşımı başta olmak üzere helikopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik ekipmanlara ihtiyaç duyduklarını söyleyen Syala, dört ülkenin bir merkez oluşturarak sınırların kontrol edilmesi için iş birliği içinde çalışacağını dile getirdi.

Syala, söz konusu kontrollerin yalnız göçmenler için olmayacağını, sınırların korunmasının da önemli olduğunu belirterek "Hiç kimse göç hareketliliğini yüzde 100 kontrol edemez. Bizim amacımız göçün olumsuz yanlarını azaltmak." diye konuştu.
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- “Bu yıl genel seçimlerin yapılması için elverişli değil”

Syala, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Libya’da aralık ayında genel seçimlerin yapılması önerisiyle ilgili soruya, yüksek katılımlı, olumlu bir seçimin yapılabilmesi için hükümetlerin vatandaşlarına gerekli hizmeti vermesi ve ülkedeki koşulların buna uygun olması gerektiğini ifade ederek “Eğer ülkede seçim için koşullar uygunsa 2018 ya da 2019’da yapılmasında bence bir sakınca yok. Ancak bence 2018 bunun için elverişli değil." yanıtını verdi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl da görüşmede, Libya’da istikrarın yeniden sağlanması, göç ve iki ülke arasında enerji alanında yapılacak iş birliğine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Kneissl, AB’nin Akdeniz’de göçmen hareketliliğine yönelik yürüttüğü "Sofia" operasyonu ve Libya sahil güvenlik biriminin bu alanda sağladığı katkının önemine dikkati çekti

İki ülke arasında uzun yıllara dayanan ancak 2011’den itibaren askıya alınan birçok iş birliğinin yeniden güncellenmesinin ele alınan bir başka başlık olduğunu belirten Kneissl, özellikle Libya’nın petrol ihracatının artırılması ve petrol fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını sözlerine ekledi.

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Afrika-Avrupa Ekonomi Forumu Karin Kneissl Libya göçmen sorununun çözümü için Avusturya’dan yardım istedi Muhammed Syala Viyana

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