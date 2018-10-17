Libya göç sorununun çözümü için Avusturya’dan yardım istedi

VİYANA (AA) - Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Syala, göçmen sorununun çözümü için Çad, Nijer ve Sudan ile mutabakat muhtırası imzaladıklarını belirterek dört ülkenin sınırlarındaki göç sorununu çözüme kavuşturmak için çalıştığını ancak bu alanda önemli ölcüde yardıma ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl, başkent Viyana’da Libyalı mevkidaşı Syala ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Libya Dışişleri Bakanı Syala, göçmen konusu başta olmak üzere iki ülkenin enerji alanında ortak çalışmaları ile Libya’nın yeniden imarında Avusturya ve Avrupa’nın sağlayacağı katkılar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını anlattı.

Syala, Libya’nın İtalya, Fransa, Avusturya gibi Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle ticari ilişkilerini eşit koşullarda geliştirmek istediğini, bu çerçevede iki ülke arasındaki ticaretin artırılması için çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Avusturya’da 18 Kasım'da düzenlenecek Afrika-Avrupa Ekonomi Forumu’nun önemine işaret eden Syala, göçmen konusunda Avusturya ile birçok alanda hemfikir olduklarını ifade etti.