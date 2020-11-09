Libya görüşmeleri Tunus’ta başladı

BM Genel Sekreteri Guterres, “Libya'nın geleceği artık sizin elinizde” dedi.Libya'da çatışan taraflar haftalar süren hazırlıkların ardından BM arabuluculuğuyla Tunus'ta yeniden siyasi müzakerelere başladı.

BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, pazartesi günü Tunus'ta Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile birlikte 75 Libyalı temsilcinin katılımıyla görüşmeleri başlattı. Williams, açılışta yaptığı konuşmada, "Yıllarca süren bölünme, yıkım ve çoklu krizlerden sonra yeni bir Libya'nın eşiğindeyiz” dedi.

BM Genel Sekreteri António Guterres, video konferansla seslendiği katılımcılara, Ekim ayı ortasında ateşkesin imzalanmasının ilk ve temel bir adım olduğunu belirterek, "Libya'nın geleceği artık sizin elinizde" diye konuştu. Guterres, "BM bu konuda size yardımcı olacaktır” ifadesini kullandı.

Sadece Libyalı taraflar masada

Yaklaşık bir yıl önce Berlin'de çok uluslu olarak düzenlenen Libya Konferansı'nın aksine, Tunus'taki görüşmelere salt Libya'dan katılım oldu. Tunus'taki görüşmeye katılan taraflar iç savaşın yaşandığı ülkede mümkün olan en kısa sürede seçim yapılması ve tek bir hükümetin oluşturulması konusunu masaya yatıracaklar. Ayrıca anayasa konusu da müzakere konuları arasında yer alıyor.