Libya: Hafter destekçilerinin saldırısında 3 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter destekçilerine ait savaş uçaklarının, başkent Trablus'a düzenlediği hava saldırısında 3 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı.

Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un 30 kilometre güneybatısındaki Es-Suvani bölgesine Hafter destekçilerine ait savaş uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Sivil yerleşim alanları ile bir köprünün hedef alındığı bildirilen açıklamada, saldırı nedeniyle 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 10 sivilin de yaralandığı kaydedildi.

UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab operasyonunun sosyal medya hesabından bu akşam yapılan açıklamada da Hafter destekçisi BAE'nin, Murzuk kentine bağlı Ummul Ernab bölgesindeki sivil yerleşim alanına, cuma gecesi hava saldırısı düzenlediği belirtilmiş, olayda 9 çocuk ve 1'i hamile iki kadının hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

UMH, geçen ay da başkent Trablus yakınlarında bir bisküvi fabrikasının BAE tarafından bombalanması sonucu 2 Libyalı ve 5 yabancı işçinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını açıklamıştı.