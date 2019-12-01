HABER

Libya: Hafter destekçilerinin saldırısında 3 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 23:41 | Son Güncelleme

Libya: Hafter destekçilerinin saldırısında 3 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter destekçilerine ait savaş uçaklarının, başkent Trablus'a düzenlediği hava saldırısında 3 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı.

Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un 30 kilometre güneybatısındaki Es-Suvani bölgesine Hafter destekçilerine ait savaş uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Sivil yerleşim alanları ile bir köprünün hedef alındığı bildirilen açıklamada, saldırı nedeniyle 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 10 sivilin de yaralandığı kaydedildi.

UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab operasyonunun sosyal medya hesabından bu akşam yapılan açıklamada da Hafter destekçisi BAE'nin, Murzuk kentine bağlı Ummul Ernab bölgesindeki sivil yerleşim alanına, cuma gecesi hava saldırısı düzenlediği belirtilmiş, olayda 9 çocuk ve 1'i hamile iki kadının hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

UMH, geçen ay da başkent Trablus yakınlarında bir bisküvi fabrikasının BAE tarafından bombalanması sonucu 2 Libyalı ve 5 yabancı işçinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

UMH tarafından birçok kez Hafter güçlerini desteklemekle suçlanan BAE, hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Libya'da nisandan bu yana devam eden çatışmalarda binden fazla kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi yaralandı.

PARTNERTuvana Türkay'dan 'aşk' açıklaması! Tuvana Türkay'dan 'aşk' açıklaması!
Düzce’de otomotiv yedek parça fabrikasında çıkan söndürüldüDüzce’de otomotiv yedek parça fabrikasında çıkan söndürüldü
Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BAE Hafter Libya

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Son dakika: Sivas-Erzincan karayolunda yolcu otobüsü devrildi!

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Ekipler seferber oldu! Büyük yangın

Ekipler seferber oldu! Büyük yangın

Sevgili çift uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Sevgili çift operasyonla yakalandı!

Beyoğlu'nda hareketli anlar! Kameralara böyle yansıdı

Beyoğlu'nda hareketli anlar! Kameralara böyle yansıdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.