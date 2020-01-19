Libya halkı Berlin Konferansı sonuçlarını "ümit ve kaygı" içinde bekliyor

ENES CANLI - Almanya'nın başkentinde Libyalı taraflar ve uluslararası toplum, çatışmalara son verme amacıyla toplanırken, Libyalılar, Berlin Konferansı'ndan gelecek sonuçları hem ümit hem de kaygıyla bekliyor.

Kuzey Afrika'nın petrol zengini ülkesi Libya, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirmek için Nisan 2019'da saldırı başlatmasıyla şiddet sarmalına sürüklendi. Geride kalan 10 ayda savaş, yüz binlerce Libyalıyı evinden ederken, aralarında sivillerin de yer aldığı yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Ülkede kalıcı ateşkes sağlamak için uluslararası camianın ve Libyalı tarafların bir araya geldiği Berlin Konferansı'ndan çıkacak sonucu bekleyen halk, konuya ilişkin beklentilerini AA muhabirine değerlendirdi.

İş adamı Riyad Zuvavi (48), "Tabi ki barış istiyoruz. Artık halk savaştan çok yoruldu. İnsanlar evlerine dönmek istiyor. Berlin Konferansı’nda bir anlaşma ve uzlaşı olmasını umuyoruz." dedi.

Zuvavi, çok sayıda insanın yerinden edilmesi nedeniyle başkent merkezinde kiraların da arttığını vurguladı.