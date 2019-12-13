HABER

Libya hükümet güçleri: "Hafter'in saldırısını püskürtmeye hazırız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 04:10 | Son Güncelleme

Libya hükümet güçleri: "Hafter'in saldırısını püskürtmeye hazırız"

TRABLUS (AA) - Libya'nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı kuvvetler Halife Hafter'in silahlı milislerinin herhangi bir saldırısına karşı koymaya hazır olduklarını duyurdu.

UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için yeni bir savaş başlattığına ilişkin konuşmasını "Değeri olmayan bir söz, bu saldırı Hafter güçlerinin son intiharı olur" şeklinde yorumladı.

"Hafter'in saldırısını püskürtmeye hazırız" diyen Mecei, Hafter'in konuşmasının UMH kuvvetlerinin Yermuk bölgesinde elde ettiği son başarıların ardından yapıldığına dikkati çekti.

Hafter'in silahlı milislerine desteğin geldiği günlerden itibaren takip ettiklerini belirten Mecei, onu destekleyen devletlerin yardımlarının kesilmediğini vurguladı.

Nisanda başlayan Trablus'u işgal operasyonları 8 aydır hiçbir sonuç getirmezken, son olarak Halife Hafter, dün "Libya el-Hades" televizyonunda yaptığı konuşmada Trablus çevresindeki silahlı güçlerine "saldırıya geçmeleri" talimatı verdiğini, bu saldırının "belirleyici bir savaş" olacağını ileri sürmüştü.

Kürtajı kabul etmeyince... Duyan şaşkına dönüyor!Kürtajı kabul etmeyince... Duyan şaşkına dönüyor!
Apartmanın elektrik panosunda yangın: Mahsur kalan 14 kişi kurtarıldıApartmanın elektrik panosunda yangın: Mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı
Yol bakım çalışmasını fark etmeyen sürücü bariyerlere çarptı: 4 yaralıYol bakım çalışmasını fark etmeyen sürücü bariyerlere çarptı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti

En Çok Okunan Haberler

Maçta Türkiye aleyhine pankart açıldı!

Maçta Türkiye aleyhine pankart açıldı!

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

ABD Senatosu'ndan skandal karar!

ABD Senatosu'ndan skandal karar!

ABD savunma bütçesi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi!

ABD savunma bütçesi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi!

Kuruluş başvurusunu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama!

Kuruluş başvurusunu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye’de 12 katlı binanın trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Ümraniye'de gece yarısı yangın paniği!

Antidepresan ilaç için eczanelerin camlarını kırdı 

Antidepresan için eczanelerin camlarını kırdı 

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına art arda tepkiler

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

Son dakika: Afyonkarahisar’da otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne neden olan şırınganın parçası otopsiyle çıkarıldı

Mert'in ölümüne yol açtı! Otopsiyle çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.