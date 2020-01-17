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  4. Libya hükümeti Berlin Konferansı'na Tunus ve Katar'ın da çağrılmasını istedi

Libya hükümeti Berlin Konferansı'na Tunus ve Katar'ın da çağrılmasını istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 13:21 | Son Güncelleme

Libya hükümeti Berlin Konferansı'na Tunus ve Katar'ın da çağrılmasını istedi

TRABLUS (AA) - Libya hükümeti, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Libya konulu uluslararası konferansa Tunus ve Katar'ın da davet edilmesini istedi.

Libya Ahrar kanalının haberine göre, Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Trablus Büyükelçiliğine bir mesaj gönderdi.

Mesajda, yerinden edilmiş binlerce Libyalının sığındığı, güvenliği Libya'nın güvenliğine bağlı sınır komşusu Tunus ile 2011'de Muammer Kaddafi rejimini deviren 17 Şubat devriminin en önemli destekçilerinden olan ve halen desteğini sürdüren Katar'ın konferansa katılımlarının önemli olduğu belirtildi.

UMH Dışişleri Bakanlığı, Tunus ve Katar'ın Berlin Konferansı'na katılımının, barış görüşmeleriyle Libya'da güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

- Konferans 19 Ocak'ta

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de 19 Ocak Pazar günü yapılacak Libya Konferansı için devlet ve hükümet başkanları seviyesinde davette bulunmuştu.

Konferansa Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, AB, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcilerinin katılacağı, UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in de konferansa davet edildiği belirtilmişti.

Daha önce Libya konusunda yürütülen Berlin Süreci kapsamında çalışma düzeyinde 5 toplantı yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Berlin Konferansı Libya

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