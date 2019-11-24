HABER

Libya hükümetinden Hafter güçlerine "havalimanlarının güvenliğini tehlikeye atmama" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 17:16 | Son Güncelleme

Libya hükümetinden Hafter güçlerine "havalimanlarının güvenliğini tehlikeye atmama" uyarısı

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Halife Hafter güçlerini sivil havalimanlarının güvenliğinin tehlikeye atılmaması konusunda uyardı.

UMH hükümeti, General Hafter güçlerinin ülkenin batısını uçuşa yasak bölge ilan etmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, Hafter güçleri sivil havacılığı ve sivil havalimanlarını tehdit edecek yeni olaylar yaşanmaması konusunda uyarılarak, olası bir ihlalin ülke yasaları ve uluslararası hukuk uyarınca cezalandırılacağı bildirildi.

Hafter Güçleri'nin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün yaptığı açıklamada, Trablus ve çevresinin, Mitiga Uluslararası Havalimanı hariç, uçuşa yasak bölge ilan edildiğini duyurmuştu.

UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığı ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sivil havacılığın uluslararası ve ulusal kanunlarla güvence altına alındığını ifade etmişti.

Açıklamada Hafter güçleri, Trablus'un güneydoğusundaki El-Cefra ve güneybatısındaki El-Vitye hava üslerini Rus güvenlik şirketi Wagner bünyesindeki pilotlara teslim etmekle suçlanmıştı.

- Libya'da uluslararası güçler ve Hafter

Ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter, 4 Nisan'da başkenti ele geçirmek üzere uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) yönelik operasyon başlatmıştı.

Aradan geçen yedi ayda başkenti ele geçirme girişiminde müttefiklerine vadettiği zaferi kazanamayan Hafter güçlerinin, son dönemde Rus güvenlik şirketi Wagner Grup tarafından desteklendiği iddiaları gündeme gelmişti.

PARTNERKumsalda amuda kalktıKumsalda amuda kalktı
İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralıİki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
Çanakkale’de esrarengiz balık ölümleriÇanakkale’de esrarengiz balık ölümleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter ulusal mutabakat hükümeti Wagner

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası açıklaması

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası açıklaması

Adana'da berber çırağına cinsel ilişki teklifi iddiası

Adana'da berber çırağına cinsel ilişki teklifi iddiası

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Adana'da korkutan deprem!

Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Son dakika: Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

Sınavı geçemeyince... Sürücü kursu öğretmenini dövdüler

Sınavı geçemeyince... Sürücü kursu öğretmenine dayak

Emekli komiser, bipolar bozukluğu olan kızını öldürdü

Emekli komiser, bipolar bozukluğu olan kızını öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.