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Libya hükümetinden Hafter'in ateşkes ihlalleri karşısında diyaloğu gözden geçirme kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 14:52 | Son Güncelleme

Libya hükümetinden Hafter'in ateşkes ihlalleri karşısında diyaloğu gözden geçirme kararı

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin ateşkese yönelik sürekli ihlalleri karşısında diyalog girişimlerini gözden geçirme kararı aldı.

UMH Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin, başkentteki Mitiga Havalimanı, yerleşim yerleri, hastane gibi sivil noktaları grad füzeleri ve havanla hedef almasının yanı sıra Misrata kentinin açıklarına düzenlediği saldırılarla ateşkesi açık biçimde ve sürekli ihlal ettiği belirtildi.

Hafter tarafının ihlallerinden "ateşkesin sponsorlarının" sorumlu olduğunu belirten UMH, Berlin Konferansı'na katılan ülkelere Hafter milislerinin bu adımları karşısında "sorumluluklarını üstlenme" çağrısı yaptı.

UMH'nin açıklamasında, "Hafter milislerinin sivil bölgeleri bombalaması karşısında diyalog girişimlerini gözden geçirmek zorundayız." ifadeleri yer aldı.

Berlin Konferansı sonuç bildirgesine göre, UMH ve Hafter tarafından beşer temsilcinin katılacağı askeri komitenin BM himayesinde bu hafta Cenevre'de toplanması bekleniyor.

Hafter milisleri, bu toplantı öncesinde, ateşkesi ihlal ederek başta başkent Trablus olmak üzere UMH kontrolündeki bölgelere saldırılarını yoğunlaştırdı. Başkentte cumartesi ve pazar belirli aralıklarla farklı şiddette çatışma ve patlama sesleri duyuldu.

- Hafter milisleri hastaneleri de hedef alıyor

Hafter milislerinin cumartesi başkentin dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı'na yönelik grad füzeleri ve havanla düzenledikleri saldırılarda, yerleşim yerleri ve bir hastane vurulmuş; Fas uyruklu 1 sivil hayatını kaybetmiş, 5'i de yaralanmıştı.

Hükümet güçlerinin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, Hafter'e bağlı milislerin Berlin'de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata'nın yaklaşık 140 kilometre güneydoğusunda yer alan Ebu Kıreyn bölgesine pazar erken saatlerden itibaren yoğun saldırılar düzenlediğini ifade etmişti.

UMH güçlerinin püskürtmesi sonucunda Hafter milisleri çekilmek zorunda kalmış, ele geçirilen silahlı araçlar ve mühimmat, UMH'ye ait sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşılmıştı.

Ayrıca, UMH güçleri, bu noktada 5'i Sudanlı paralı asker olmak üzere 8 Hafter milisini esir aldıklarını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya UMH

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